Дожди и грозы ожидаются в Беларуси в субботу

В Гомеле и Гродно столбик термометра поднимется до отметки +15…+17°C. В этих областных центрах в субботу ожидается облачная с прояснениями погода. В Гомеле пройдет небольшой кратковременный дождь, а в Гродно будет без существенных осадков. В Гомеле ветер будет западный 4−9 м/с, а в Гродно — северо-западный также 4−9 м/с, но с порывами до 14 м/с.