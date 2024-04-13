Дожди и грозы ожидаются в Беларуси в субботу

МИНСК, 13 апр — Sputnik. Опасных и неблагоприятных гидрометеорологических явлений в субботу в Беларуси не ожидается, сообщили в Белгидромете.
По прогнозам синоптиков, сегодня установится облачная с прояснениями погода. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами, возможно, прогремят грозы.
Ветер западный, северо-западный 4−9 м/с порывами до 14 м/с. Дневная температура воздуха будет колебаться от +10°С по северу до +20°С по югу Беларуси.
Прогноз погоды по регионам
В Минске и Могилеве воздух прогреется сегодня до +13…+15°C. В этих городах будет облачно с прояснениями. В белорусской столице в первой половине дня пройдет кратковременный дождь, в Могилеве также ожидается дождь. Ветер западный 4−9 м/с, в Минске с порывами до 14 м/с.
В Витебске будут схожие погодные условия: облачно с прояснениями, кратковременный дождь (вероятность осадков более 90%), +11…+13°C, ветер западный 4−9 м/с.
В Гомеле и Гродно столбик термометра поднимется до отметки +15…+17°C. В этих областных центрах в субботу ожидается облачная с прояснениями погода. В Гомеле пройдет небольшой кратковременный дождь, а в Гродно будет без существенных осадков. В Гомеле ветер будет западный 4−9 м/с, а в Гродно — северо-западный также 4−9 м/с, но с порывами до 14 м/с.
Самая теплая погода установится сегодня в Бресте, где воздух прогреется до +17…+19°C. В городе над Бугом будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер западный 4−9 м/с с порывами до 14 м/с.