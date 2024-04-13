В Воронеже из-за матча «Факела» парализует весь центр

Ограничительные меры связаны с футбольным матчем Российской премьер-лиги между «Факелом» и «Ростовом», пояснили в городском управлении дорожного хозяйства.
Таким образом передвигаться на автомобилях воронежцы не смогут по следующим участкам улиц:
Кроме того, запретят и парковку транспортных средств. Эта мера начнет действовать уже сегодня, 13 апреля и продлится с 18:00 до 21:00 воскресенья 14 апреля.
Припарковать свои авто горожане не могут на улицах Фридриха Энгельса, Комиссаржевской и Чайковского.