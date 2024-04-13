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В Воронеже из-за матча «Факела» парализует весь центр

В воскресенье, 14 апреля, с 7:00 до 21:00 в областном центре движение возле Центрального стадиона профсоюзов будет запрещено.

Источник: Freepik

Ограничительные меры связаны с футбольным матчем Российской премьер-лиги между «Факелом» и «Ростовом», пояснили в городском управлении дорожного хозяйства.

Таким образом передвигаться на автомобилях воронежцы не смогут по следующим участкам улиц:

Кроме того, запретят и парковку транспортных средств. Эта мера начнет действовать уже сегодня, 13 апреля и продлится с 18:00 до 21:00 воскресенья 14 апреля.

Припарковать свои авто горожане не могут на улицах Фридриха Энгельса, Комиссаржевской и Чайковского.