Все выполнили по программе: Василевская об экспериментах в космосе

МИНСК, 13 апр — Sputnik. Первая женщина-космонавт в истории современной Беларуси Марина Василевская рассказала, что уже получены первые результаты тех экспериментов, которые она проводила на Международной космической станции (МКС).
Всего белоруска выполнила на станции семь проектов, в том числе три белорусско-российских.
«Это были очень важные эксперименты. Например, по лактоферрину, проксибиотику. Цели этих работ — изготовить (кисломолочный — Sputnik) продукт, который будет полезен для космонавтов, с пробиотиками, который будет поддерживать уровень микробиома человека», — отметила Василевская в эфире телеканала «Беларусь-1».
При этом она подчеркнула, что все было выполнено по программе, выполнено хорошо. Более того, уже есть результаты этих исследований, добавила космонавт.
«Бактерии прилетели живые, даже попробовали — вкусно. Я безумно рада», — подчеркнула Василевская.
Она также рассказала, что делала снимки из космоса поверхности Земли, в том числе со спецоборудованием. Но, к сожалению, в те дни была большая облачность.
Космический быт
Василевская рассказала, как ей жилось на МКС, а также, как она привыкала к невесомости, отметив, что «побилась знатно».
По ее словам, каюту ей уступил россиянин Александр Гребенкин, а сам перешел в более прохладный модуль.
Еще Василевская рассказала, что перед отправкой с МКС американка Трейси Дайсон одолжила ей свою косметику, поэтому белоруска по прилету на Землю была с небольшим макияжем.
«Я понимала, что буду уставшей (после спуска на Землю — Sputnik), но хотела выглядеть хорошо», — добавила она.
Через тернии к звездам
Василевская надеется, что Беларусь продолжит развиваться в космической сфере.
«Я буду очень рада, если будет такая возможность, продолжить», — сказала она.
Вместе с тем, отвечая на уточняющий вопрос журналистки телеканала о готовности «еще раз махнуть в космос», космонавт сказала, что не может на это пока ответить.
«По поводу полета не могу сейчас ответить, не хочу давать больших обещаний или надежд. Я уже сделала то, что от меня требовалось. Мне кажется, свой путь прошла — через тернии к звездам. Поэтому будем работать на Земле в этой сфере», — добавила Василевская.
Первый космонавт от Беларуси
Василевская — первая гражданка Беларуси, отправившаяся в космос. Стартовал корабль «Союз МС-25» 23 марта, на борту также находились Олег Новицкий и астронавт NASA Трейси Дайсон. Полет занял двое суток, стыковка с МКС произошла в 18:03 мск (совпадает с минским временем) 25 марта. Еще через пару часов после выравнивания давления экипаж открыл люки и перешел на станцию. В программу пребывания ее на МКС входил ряд научных экспериментов.
Василевская, а также ее дублер Анастасия Ленкова, согласно недавно принятому указу президента Беларуси, официально считаются белорусскими космонавтами.
В четверг, 11 апреля, первой белорусской космонавтке было присвоено звание Героя Беларуси — золотую звезду ей вручил президент Александр Лукашенко во Дворце Независимости.