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Ярмарки в Кишиневе: список мест, где можно купить местную продукцию по выгодным ценам

Узнай, где в эти выходные искать ярмарки местных производителей.

Источник: Комсомольская правда

В эти выходные, 13 и 14 апреля, в столице будут организованы ярмарки с отечественной продукцией.

Публикуем список их локаций.

Ботаника:

В парке «Долина Роз», на главной аллее, будет проходить весенняя ярмарка.

На бул. Дачия, 26 — ярмарка местных производителей.

Буюканы:

Ярмарка «EcoLocal» пройдёт 13 апреля на территории, прилегающей к зданию «Кентфорд» (бул. Штефана чел Маре, 202).

Рышкановка:

На Московском проспекте, 21 (напротив ул. М. Басараб, 6) 13 и 14 апреля будет проходить ярмарка местных производителей.

Чеканы:

На пересечении бул. М. чел Бэтрын и П. Заднипру в выходные дни будет проходить ярмарка местных производителей «Cămara Fest».