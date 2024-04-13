Ярмарки в Кишиневе: список мест, где можно купить местную продукцию по выгодным ценам

В эти выходные, 13 и 14 апреля, в столице будут организованы ярмарки с отечественной продукцией.
Публикуем список их локаций.
Ботаника:
В парке «Долина Роз», на главной аллее, будет проходить весенняя ярмарка.
На бул. Дачия, 26 — ярмарка местных производителей.
Буюканы:
Ярмарка «EcoLocal» пройдёт 13 апреля на территории, прилегающей к зданию «Кентфорд» (бул. Штефана чел Маре, 202).
Рышкановка:
На Московском проспекте, 21 (напротив ул. М. Басараб, 6) 13 и 14 апреля будет проходить ярмарка местных производителей.
Чеканы:
На пересечении бул. М. чел Бэтрын и П. Заднипру в выходные дни будет проходить ярмарка местных производителей «Cămara Fest».