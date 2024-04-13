Швейцарское шале графа Шереметева в Кускове ждет реставрация

На территории усадьбы Кусково начали готовить к реставрации Швейцарский домик. Небольшое двухэтажное жилое здание в стиле шале было возведено по проекту главного архитектора Петергофа Николая Бенуа в 1870 году по заказу графа Сергея Шереметева. Швейцарский домик стал самой поздней постройкой усадьбы, чей архитектурный облик в основном сложился во второй половине XVIII века. Он расположен в центральной части усадьбы к западу от дворца. Здание является объектом культурного наследия федерального значения, оно находится по адресу: улица Юности, дом 2, строение 4.
Специалисты Департамента культурного наследия города Москвы изучили и описали все особенности Швейцарского домика на территории усадьбы Кусково. В результате этих работ они составили специальный документ — предмет охраны. Он лег в основу проекта реставрации памятника архитектуры, который согласован Мосгорнаследием.
«Построенный по инициативе последнего владельца усадьбы Кусково Сергея Дмитриевича Шереметева Швейцарский домик стал настоящим ее украшением. В здании прошли историко-культурные исследования, которые позволили составить полный перечень ценных элементов, формирующих его исторический облик. В него в том числе входят художественная резьба по дереву, опоясывающий три фасада балкон, а также угловая печь, облицованная белым кафелем с голубой каймой. Она является визитной карточкой внутреннего убранства. Все эти ценные элементы обязательно сохранят во время реставрации. Специалисты планируют приступить к работам уже в этом году», — отметил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.
Домик, напоминающий альпийское шале, отличается от других сооружений усадьбы Кусково, выполненных в стиле барокко. Каменные стены его первого этажа оштукатурены и расписаны под кирпичную кладку. Деревянный второй этаж богато украшен фигурной и ажурной резьбой. Так, она обрамляет открытую лестницу с крыльцом, балкон и кровлю, а также западное крыльцо. Там можно увидеть насыщенный деревянный резной узор с многолопастными арками. Теперь все эти элементы зафиксированы в предмете охраны.
Архитектурно-ландшафтный ансамбль любимой усадьбы графов Шереметевых формировался в 1750—1770-х годах. Тогда самой наглядной демонстрацией богатства и высоты положения для российской аристократии считался собственный регулярный парк на французский манер. Своим расцветом усадьба обязана графу Петру Борисовичу Шереметеву, который привлекал к работам лучших архитекторов того времени. В 1750-х годах для графа трудился архитектор Юрий Кологривов. С 1764 года строительство на территории усадьбы велось под руководством мастера барокко и раннего классицизма Карла Бланка. На территории усадьбы расположились дворец, несколько павильонов («Грот», «Оранжерея», «Эрмитаж», Голландский и Итальянский домики), церковь и французский парк. Тон всему ансамблю задает дворец владельцев усадьбы графов Шереметевых.
Граф Сергей Дмитриевич Шереметев (1844−1918) — правнук Петра Борисовича Шереметева. Прежде всего известен как государственный и общественный деятель, историк, основатель нескольких научно-исторических обществ, издатель, мемуарист. Был близким другом императора Александра III. Младший брат императора называл Сергея Дмитриевича хранителем усадьбы, так как основная деятельность графа была направлена на сохранение мемориального значения Кускова.