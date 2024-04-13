Швейцарское шале графа Шереметева в Кускове ждет реставрация

«Построенный по инициативе последнего владельца усадьбы Кусково Сергея Дмитриевича Шереметева Швейцарский домик стал настоящим ее украшением. В здании прошли историко-культурные исследования, которые позволили составить полный перечень ценных элементов, формирующих его исторический облик. В него в том числе входят художественная резьба по дереву, опоясывающий три фасада балкон, а также угловая печь, облицованная белым кафелем с голубой каймой. Она является визитной карточкой внутреннего убранства. Все эти ценные элементы обязательно сохранят во время реставрации. Специалисты планируют приступить к работам уже в этом году», — отметил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.