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Швейцарское шале графа Шереметева в Кускове ждет реставрация

Мосгорнаследием согласован проект необходимых работ по сохранению здания второй половины XIX века. Он основан на предмете охраны памятника архитектуры — документе, который включает в себя описание ценных элементов, формирующих исторический облик постройки.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

На территории усадьбы Кусково начали готовить к реставрации Швейцарский домик. Небольшое двухэтажное жилое здание в стиле шале было возведено по проекту главного архитектора Петергофа Николая Бенуа в 1870 году по заказу графа Сергея Шереметева. Швейцарский домик стал самой поздней постройкой усадьбы, чей архитектурный облик в основном сложился во второй половине XVIII века. Он расположен в центральной части усадьбы к западу от дворца. Здание является объектом культурного наследия федерального значения, оно находится по адресу: улица Юности, дом 2, строение 4.

Специалисты Департамента культурного наследия города Москвы изучили и описали все особенности Швейцарского домика на территории усадьбы Кусково. В результате этих работ они составили специальный документ — предмет охраны. Он лег в основу проекта реставрации памятника архитектуры, который согласован Мосгорнаследием.

«Построенный по инициативе последнего владельца усадьбы Кусково Сергея Дмитриевича Шереметева Швейцарский домик стал настоящим ее украшением. В здании прошли историко-культурные исследования, которые позволили составить полный перечень ценных элементов, формирующих его исторический облик. В него в том числе входят художественная резьба по дереву, опоясывающий три фасада балкон, а также угловая печь, облицованная белым кафелем с голубой каймой. Она является визитной карточкой внутреннего убранства. Все эти ценные элементы обязательно сохранят во время реставрации. Специалисты планируют приступить к работам уже в этом году», — отметил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Домик, напоминающий альпийское шале, отличается от других сооружений усадьбы Кусково, выполненных в стиле барокко. Каменные стены его первого этажа оштукатурены и расписаны под кирпичную кладку. Деревянный второй этаж богато украшен фигурной и ажурной резьбой. Так, она обрамляет открытую лестницу с крыльцом, балкон и кровлю, а также западное крыльцо. Там можно увидеть насыщенный деревянный резной узор с многолопастными арками. Теперь все эти элементы зафиксированы в предмете охраны.

Архитектурно-ландшафтный ансамбль любимой усадьбы графов Шереметевых формировался в 1750—1770-х годах. Тогда самой наглядной демонстрацией богатства и высоты положения для российской аристократии считался собственный регулярный парк на французский манер. Своим расцветом усадьба обязана графу Петру Борисовичу Шереметеву, который привлекал к работам лучших архитекторов того времени. В 1750-х годах для графа трудился архитектор Юрий Кологривов. С 1764 года строительство на территории усадьбы велось под руководством мастера барокко и раннего классицизма Карла Бланка. На территории усадьбы расположились дворец, несколько павильонов («Грот», «Оранжерея», «Эрмитаж», Голландский и Итальянский домики), церковь и французский парк. Тон всему ансамблю задает дворец владельцев усадьбы графов Шереметевых.

Граф Сергей Дмитриевич Шереметев (1844−1918) — правнук Петра Борисовича Шереметева. Прежде всего известен как государственный и общественный деятель, историк, основатель нескольких научно-исторических обществ, издатель, мемуарист. Был близким другом императора Александра III. Младший брат императора называл Сергея Дмитриевича хранителем усадьбы, так как основная деятельность графа была направлена на сохранение мемориального значения Кускова.

архитектура