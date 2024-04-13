В Сурхандарье талантливые подростки создали «умную трость» для людей с проблемами зрения

Авторы изобретения — братья Машхурбек и Абдумалик Каршиевы и их сестра Мухаррам. Созданное ими уникальное устройство прикрепляется к обычной трости для людей с инвалидностью по зрению, преобразуя ее в инновационную «умную трость».