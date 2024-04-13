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В Сурхандарье талантливые подростки создали «умную трость» для людей с проблемами зрения

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Молодые инноваторы из Термеза разработали «умную трость» для людей с инвалидностью по зрению. Устройство повышает независимость своего владельца, позволяя ему передвигаться более безопасно, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Авторы изобретения — братья Машхурбек и Абдумалик Каршиевы и их сестра Мухаррам. Созданное ими уникальное устройство прикрепляется к обычной трости для людей с инвалидностью по зрению, преобразуя ее в инновационную «умную трость».

Механизм включает голосовой помощник, акселерометр и компас, функции его постоянно обновляются.

«Мы использовали различные сенсоры для электронной говорящей умной трости, включая ультразвуковые сенсоры для обнаружения препятствий,» — объяснил Абдумалик.

«Умная трость» использует технологию ультразвукового дальномера и обнаруживает препятствия в пределах 1−2 метров, предупреждая пользователя вибрацией и звуком.

Функция GPS определяет местоположение человека и помогает отслеживать «умную трость», если она потеряна. Отражатели на ней сигнализируют водителям, что дорогу переходит человек с ограниченными возможностями.

«Умная трость» — настоящая революция в жизни людей с нарушениями зрения: она обеспечит им свободу перемещения, укрепит уверенность в себе и расширит их социальные и экономические возможности.

Для справки. Значительная часть населения Сурхандарьи нуждается в трудоустройстве. Согласно данным Агентства статистики экономически активное население Сурхандарьинской области составляет более 1,1 миллиона человек, из которых 101,5 тысячи нуждаются в трудоустройстве. Уровень безработицы составляет 9,2%.

Напомним, что год назад бухарский школьник создал электромобиль «Шахзод», который заряжается от солнечной энергии.