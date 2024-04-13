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В Новокузнецке участвовавший в войне танк Т-34 отправили на испытания

9 мая легендарная тридцатьчетверка примет участие в параде.

Легендарный танк Т-34 в Новокузнецке сняли с постамента на площади Побед, чтобы провести техническое обслуживание и ходовые испытания — сообщает телеграм-канал главы города.

Восьмидесятилетний танк-памятник в четвертый раз готовится к участию в параде на 9 мая.

«Сегодня участие машины в Параде становится традицией, как и тщательная проверка состояния перед праздничным шествием. Техническое обслуживание и ходовые испытания завершатся к 8 мая», — сообщил глава Новокузнецка Сергей Кузнецов.

После 9 мая танк займёт своё место на постаменте на площади Побед.

Этот танк участвовал в боях Великой Отечественной войны с 1944 г., дошёл до Берлина, дважды был подбит, подрывался на мине, сменил два экипажа. После войны участвовал в съёмках фильма «Горячий снег». В 1973 г. Т-34 установлен в Новокузнецке возле металлургического комбината как памятник трудовому подвигу рабочих. «АиФ в Кузбассе» подробно писал, как готовили танк-памятник к первому параду.