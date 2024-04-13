В Новокузнецке участвовавший в войне танк Т-34 отправили на испытания

Этот танк участвовал в боях Великой Отечественной войны с 1944 г., дошёл до Берлина, дважды был подбит, подрывался на мине, сменил два экипажа. После войны участвовал в съёмках фильма «Горячий снег». В 1973 г. Т-34 установлен в Новокузнецке возле металлургического комбината как памятник трудовому подвигу рабочих. «АиФ в Кузбассе» подробно писал, как готовили танк-памятник к первому параду.