Экскурсия по городу, концерт Дениса Мацуева и ретро-шоу. Что посмотреть в Краснодаре в ближайшую неделю

Археологические памятники Краснодара.
Музей-заповедник имени Фелицына запустил для всех желающих пешеходную экскурсию «Археологические памятники города». Во время нее получится узнать о людях, которые жили на этой территории 2500 тысячи лет назад, и не только.
«В Краснодаре множество интересных мест, которые сохранили древнюю историю. Например, знаете ли вы, в каком районе нашего города был раскопан курган, в котором был обнаружен кенотаф (ложное погребение) эпохи бронзы?», — сообщили в музее-заповеднике имени Фелицына.
Уточняется, что авторскую пешеходную экскурсию будет вести старший научный сотрудник отдела научно-просветительской работы Юрия Зеленского. Прогулка по городу будет начинаться по адресу: улица Седина, 3.
Денис Мацуев представляет.
Музыкальный фестиваль «Денис Мацуев представляет: Диалог поколений» пройдет в Музыкальном театре Краснодара с 17 по 19 апреля. В этом году фестиваль посвящен лауреатам Международного конкурса имени Чайковского — крупнейшего события в мире классической музыки.
«17 и 18 апреля совместно с Симфоническим оркестром Краснодарского музыкального театра для зрителей выступит целая плеяда талантливых солистов. Среди них пианисты Денис Мацуев, Елисей Мысин, Владимир Рублев. Виолончелисты Борислав Струлев и Александр Рамм, скрипачи Даниил Коган и Стефания Поспехина. На флейте будет играть София Виланд, а также споет оперная певица Мария Баянкина», — поделились в Музыкальном театре Краснодара.
19 апреля Денис Мацуев с друзьями исполнит джазовые импровизации на любимые классические темы. Концерт «От классики до джаза» пройдет в одном отделении.
Retro.ru.
В краснодарском Двореце искусств «Премьера» в субботу состоится шоу золотых шлягеров «Retro.ru». Во время концерта зрители погрузятся в атмосферу влюбленности, романтики летних ночей и танцев под луной.
«Каждый день в мире случаются сотни историй любви, и их сюжеты разбросаны по временам и эпохам. В музыкально-хореографическом спектакле Retro.ru предстает целый калейдоскоп человеческих характеров и судеб, объединенных великим чувством любви. Музыкальную канву спектакля Retro.ru составили шлягеры первой половины прошлого столетия», — поделились постановщики концерта.
Популярная во все времена музыка, прозвучит в оригинальных аранжировках дирижера Кубанского симфонического оркестра и музыкального руководителя программы Дениса Ивенского. Кроме того, в вальсах, танго и фокстротах в постановке Ивана Фадеева языком современной хореографии будет рассказана история жизни нескольких поколений людей.