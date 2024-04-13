Проект планировки исторического центра Самары будут корректировать

В Самаре скорректируют проект планировки исторического центра города. Соответствующе распоряжение 10 апреля подготовили в правительстве Самарской области.
В документе речь идет о территории в границах улиц Фрунзе и Комсомольской, акваторий рек Самара и Волга. В этот участок включены сразу несколько зон с особыми условиями использования, в том числе прибрежная полоса реки Самара, памятник истории и культуры «Мукомольная мельница Соколова», объект культурного наследия федерального значения «Особняк Субботина-Шихобалова» и другие. Проект межевания этого участка утвердили в 2015 году. Документацию готовили, чтобы развивать эту территорию и уточнить местоположение красных линий.
Но в эту территорию также были включены объекты, являющиеся частной собственностью. Владелец ООО «Топ-строй» обратился в суд с требованием исключить эти объекты из проекта, и суд это требование поддержал. После чего власти подготовили документацию по внесению изменений в проект исторического центра Самары.