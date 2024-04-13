Проект планировки исторического центра Самары будут корректировать

В документе речь идет о территории в границах улиц Фрунзе и Комсомольской, акваторий рек Самара и Волга. В этот участок включены сразу несколько зон с особыми условиями использования, в том числе прибрежная полоса реки Самара, памятник истории и культуры «Мукомольная мельница Соколова», объект культурного наследия федерального значения «Особняк Субботина-Шихобалова» и другие. Проект межевания этого участка утвердили в 2015 году. Документацию готовили, чтобы развивать эту территорию и уточнить местоположение красных линий.