Дикий медведь вышел на туристическую тропу в Челябинской области

В нацпарке отмечают, что люди и медведи не встречались нос к носу на здешней территории уже несколько лет. А случаев нападения не было и того дольше. Тем не менее туристам советуют соблюдать несколько правил во время походов, чтобы уж точно исключить контакт с диким зверем. Например, в пути рекомендуется громко разговаривать или даже петь песни, чтобы медведь издалека услышал человека и обошел его стороной. Пахучие продукты нужно убрать в герметичные пакеты: нюх у медведя в семь раз острее, чем у собаки, и он может прийти на аппетитный запах.