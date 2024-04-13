Конку у «Василеостровской» не будут сносить — там будет торговый павильон

Напомним, в середине марта появилась информация, что из-за нарушений условий по доле печатной продукции владелец конки лишился договора и городские власти решили удалить хорошо известный горожанам и гостям Северной столицы объект. Для спасения достопримечательности от сноса собственник, потративший на реставрацию 7,5 миллиона рублей, решил продать её. Конку, которая по документам является не памятником, а нестационарным торговым объектом (НТО), оценили в 5 миллионов рублей.