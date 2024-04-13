Конку у «Василеостровской» не будут сносить — там будет торговый павильон

Знаменитую конку у станции метро «Василеостровская» не будут сносить. Она останется на привычном месте — между 6-й и 7-й линиями, перед наземным вестибюлем метро и сохранит свое функциональное назначение в качестве павильона для продажи газет и журналов. Об этом заявил вице-губернатор Петербурга Валерий Москаленко.
«По поручению губернатора провёл несколько встреч с арендаторами и владельцем модели-копии вагона Санкт-Петербургской конки. Вместе изучили все возможные варианты и нашли решение, которое устроило все стороны», — написал он в своём Telegram-канале, отметив, что после сообщений о возможном демонтаже объекта городские власти получили огромное количество обращений, в которых горожане просили оставить конку на прежнем месте.
«Конка остается на привычном месте и сохранит своё функциональное назначение в качестве павильона для продажи периодической печатной продукции — под её реализацию должно использоваться минимум 70% торговой площади».
Напомним, в середине марта появилась информация, что из-за нарушений условий по доле печатной продукции владелец конки лишился договора и городские власти решили удалить хорошо известный горожанам и гостям Северной столицы объект. Для спасения достопримечательности от сноса собственник, потративший на реставрацию 7,5 миллиона рублей, решил продать её. Конку, которая по документам является не памятником, а нестационарным торговым объектом (НТО), оценили в 5 миллионов рублей.
Сообщение, что полюбившаяся скульптура с вагончиком, на котором или рядом с ним можно выпить стаканчик кофе, встретиться с друзьями или назначить свидание, вызвала бурную реакцию общественности, и городские власти объявили, что решат вопрос о её судьбе.
Напомним, памятник петербургской конке был создан по планам Путиловского завода (ныне — Кировский), которые сохранились с дореволюционных времён. В качестве образца была использована выпущенная в 1872—1878 годах конка. Скульптуру с вагоном установили в 2004 году и планировали использовать как павильон для продажи авиа- и железнодорожных билетов.
Со временем бизнес стал нерентабельным, и весной 2021 года модель-копию трамвая на конной тяге выкупила предпринимательница Екатерина Шабалина. Объект она решила использовать в качестве кофейни, была проведена реставрация, после которой Минпромторг признал его «Лучшим нестационарным торговым объектом в России».