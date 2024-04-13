В Кузбассе будут судить главного инженера шахты за аварию на «Листвяжной»

По факту аварии на «Листвяжной» возбуждены уголовные дела о нарушении промбезопасности, халатности и злоупотреблении полномочиями. В числе фигурантов руководство шахты. В начале февраля суд вынес приговор трём фигурантам по делу «Листвяжной». В годовщину аварии «АиФ в Кузбассе» сообщал, кто уже понёс наказание за аварию.