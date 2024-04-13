В Кузбассе будут судить главного инженера шахты за аварию на «Листвяжной»

В Беловский городской суд поступило дело главного инженера «Листвяжной», где в 2021 г. при аварии погиб 51 человек.
«Органами предварительного следствия установлено, что в период с июня по ноябрь 2021 года обвиняемый совершил преступление, предусмотренное ч.5 ст. 274.1 УК РФ», — говорится в сообщении объединённого пресс-центра судов Кемеровской области.
По версии следствия, организованная группа, используя служебное положение, нарушила правила эксплуатации автоматизированной системы управления. Это нарушение повлекло тяжкие последствия — аварию на опасном производственном объекте и крупный материальный ущерб ООО Шахта «Листвяжная».
Санкции статьи предусматривают наказание — лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.
Пока шло следствие, обвиняемый был под стражей.
По факту аварии на «Листвяжной» возбуждены уголовные дела о нарушении промбезопасности, халатности и злоупотреблении полномочиями. В числе фигурантов руководство шахты. В начале февраля суд вынес приговор трём фигурантам по делу «Листвяжной». В годовщину аварии «АиФ в Кузбассе» сообщал, кто уже понёс наказание за аварию.