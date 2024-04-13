Александра Пахмутова передала 3000 личных предметов для выставки в Волгограде

Волгоградцам покажут около 700 фотографий из домашнего архива, бобины кинопленки с фильмами на музыку композитора, рукописные партитуры инструментальных произведений, важные и памятные книги, подарки, награды, письма и балалайку, на которой играл отец Александры Николаевны — талантливый самоучка, пристрастивший к музыке и ее.