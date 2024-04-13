Александра Пахмутова передала 3000 личных предметов для выставки в Волгограде

Всего в экспозиции будет представлено около 3000 предметов — инструменты, фотографии, письма, партитуры вокальных и инструментальных произведений. Впервые поклонники творчества известного композитора смогут увидеть личные вещи, которые на протяжении десятилетий окружали творческий и семейный союз Александры Пахмутовой и Николая Добронравова.
Волгоградцам покажут около 700 фотографий из домашнего архива, бобины кинопленки с фильмами на музыку композитора, рукописные партитуры инструментальных произведений, важные и памятные книги, подарки, награды, письма и балалайку, на которой играл отец Александры Николаевны — талантливый самоучка, пристрастивший к музыке и ее.
Концерты, сопровождающие экспозицию, и другие тематические мероприятия можно будет посетить по «Пушкинской карте».
Особое место на выставке займет рояль, на котором были созданы знаковые музыкальные произведения.
Отметим, что 2024 год — юбилейный для знаменитого композитора, Героя Социалистического Труда, народной артистки СССР, почетного гражданина Волгоградской области Александры Пахмутовой.
Для сохранения богатейшего творческого наследия Александры Николаевны губернатор Андрей Бочаров предложил создать постоянную музейную экспозицию, учредить региональную премию и стипендию, ежегодно проводить музыкальный фестиваль, назвать в честь композитора создаваемый культурно-образовательный центр.