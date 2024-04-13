Почти 690 домов в Воронеже останутся без горячей воды на новой рабочей неделе

На предстоящей рабочей неделе с 15 апреля в Воронеже продолжатся плановые отключения горячей воды в рамках подготовки к следующему отопительному сезону. Отключения затронут жителей 688 домов всех районов города. График опубликовала пресс-служба воронежского филиала АО «Квадра» в пятницу, 12 апреля.
В рамках подготовки к новому отопительному сезону во всех районах, где пройдут отключения, специалисты проведут опрессовку теплотрасс.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что в некоторых случаях возможны небольшие изменения планируемых сроков работ. Узнать точное время и причину отключения горячей воды можно у обслуживающей дом организации. Ознакомиться с планом отключений горячей воды можно по ссылке.