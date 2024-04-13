Почти 690 домов в Воронеже останутся без горячей воды на новой рабочей неделе

Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что в некоторых случаях возможны небольшие изменения планируемых сроков работ. Узнать точное время и причину отключения горячей воды можно у обслуживающей дом организации. Ознакомиться с планом отключений горячей воды можно по ссылке.