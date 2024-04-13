Нижегородская певица подарила Юрию Куклачеву хохломской башмачок

На бенефисе наша знаменитая землячка исполнила легендарный шлягер «Черный кот» (12+).
За кулисами Наталия подарила Юрию Куклачеву хохломской башмачок, шкатулку с изображением кошки и городецкий пряник. Подарки пришлись юбиляру по душе. Юрий Куклачев поблагодарил артистку за такое внимание.
Поздравить юбиляра в этот вечер пришли звезды эстрады, в том числе Shaman, Лариса Долина, Дарья Антонюк.
Как пишут столичные СМИ, во время бенефиса Куклачеву стало плохо. Родные вызвали медиков, которые срочно доставили его в больницу. Там ему была проведена операция.
Наталия Иванова искренне переживает за состояние Юрия Куклачева и желает ему скорейшего выздоровления.