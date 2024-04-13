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Нижегородская певица подарила Юрию Куклачеву хохломской башмачок

Певица из Нижнего Новгорода Наталия Иванова приняла участие в юбилейном вечере Юрия Куклачева в «Вегас Сити Холле» в Москве: 12 апреля знаменитому артисту исполнилось 75 лет.

Источник: Время

На бенефисе наша знаменитая землячка исполнила легендарный шлягер «Черный кот» (12+).

За кулисами Наталия подарила Юрию Куклачеву хохломской башмачок, шкатулку с изображением кошки и городецкий пряник. Подарки пришлись юбиляру по душе. Юрий Куклачев поблагодарил артистку за такое внимание.

Поздравить юбиляра в этот вечер пришли звезды эстрады, в том числе Shaman, Лариса Долина, Дарья Антонюк.

Как пишут столичные СМИ, во время бенефиса Куклачеву стало плохо. Родные вызвали медиков, которые срочно доставили его в больницу. Там ему была проведена операция.

Наталия Иванова искренне переживает за состояние Юрия Куклачева и желает ему скорейшего выздоровления.

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