Фуры, застрявшие в Казахстане из-за паводка, могут перенаправить через Узбекистан

В Атырауской области из-за размытия участка трассы Кульсары — Доссор испытывают сложности с проездом 98 казахстанских и 260 иностранных грузовых транспортных средств. В Мангистауской области застряли еще 67 фур.
В Минтрансе Казахстана заявили, что прорабатывают с узбекской стороной вопрос об упрощенном порядке проезда грузовых машин транзитом через территорию Узбекистана — из пунктов пропуска «Тажен» и «Конысбаева» в Мангистауской и Туркестанской областях.
Как пишут СМИ, в Казахстане более 60 населенных пунктов остались отрезанными от внешнего мира в результате масштабного паводка, более 96 тысяч жителей эвакуированы из зон бедствия. Президент страны Касым-Жомарт Токаев назвал это самым крупным бедствием в Казахстане за последние 80 лет.
В 10 из 17 областей Казахстана действует режим ЧС местного масштаба в связи с паводками.
Атырауская область вошла в число регионов, которые пострадали от наводнения больше всего.
Напомним, узбекистанцы организуют колонну гуманитарной помощи пострадавшим от стихийного бедствия в Казахстане.