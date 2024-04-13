Фуры, застрявшие в Казахстане из-за паводка, могут перенаправить через Узбекистан

Как пишут СМИ, в Казахстане более 60 населенных пунктов остались отрезанными от внешнего мира в результате масштабного паводка, более 96 тысяч жителей эвакуированы из зон бедствия. Президент страны Касым-Жомарт Токаев назвал это самым крупным бедствием в Казахстане за последние 80 лет.