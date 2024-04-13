ГАИ усилит контроль на дорогах в выходные

МИНСК, 13 апр — Sputnik. Госавтоинспекция на этих выходных ввела дополнительные меры по профилактике происшествий на дорогах страны, сообщила пресс-служба МВД Беларуси в официальном Telegram-канале ведомства.
«Вместе с потеплением становится актуальной проблема безопасного участия в дорожном движении водителей мототранспорта, пешеходов на средствах персональной мобильности и велосипедистов», — говорится в сообщении.
В связи с этим, сотрудники ГАИ будут контролировать автодороги и улицы населенных пунктов, чтобы пресекать нарушения мотоциклистами, велосипедистами и пешеходов на самокатах и других средствах персональной мобильности.
Кроме того, сотрудники ДПС будут осуществлять контроль за соблюдением ПДД водителями маршруток и такси.
Как отметили в профильном ведомстве, во время рейдов особое внимание будет уделено соблюдению скоростных ограничений, правил пересечения проезжей части, а также контролю за использованием средств пассивной безопасности — шлемов, ремней, световозвращающих элементов.
Также инспекторы ГАИ будут следить з тем, чтобы пьяные либо «бесправники» не садились за руль.
В МВД рекомендуют учитывать дорожную ситуацию и погодные условия, а также быть предельно внимательными на дороге.