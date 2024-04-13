В Перми началась обкатка автобуса-гармошки

13 апрея пермяки заметили на дорогах давно позабытые автобусы-гармошки. В департаменте транспорта пояснили, что автобус пригнали в Пермь из Ижевска. Его на день предоставил перевозчик «РТ Лайн».
— Проводим обследование дорожных условий для запуска автобусов особо большого класса, — сообщили в дептрансе.
На днях в эфире радио «Комсомольская правда — Пермь» (96.6 FM) начальник городского департамента транспорта Анатолий Путин рассказал, что «Гармошки» появятся на маршрутах № 14 «м/р Заостровка — м/р Юбилейный», № 15 «Южная — ДДК им. Кирова — Центральный рынок», № 27 «Пл. Дружбы — м/р Нагорный» и № 50 «м/р Крохалева — м/р Парковый».
По его словам, использование автобусов особо большого класса позволит разгрузить маршруты с высокой загрузкой, а также увеличить провозную способность. Ожидается, что «гармошки» начнут работать на маршрутах после 2025 года.