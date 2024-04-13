БЖД назначила 96 дополнительных поездов на майские праздники 2024

Белорусская железная дорога назначила 96 дополнительных поездов в период майских праздников в 2024 году, проинформировали в пресс-службе Министерства транспорта.
В сообщении сказано, что поезда будут курсировать как в межрегиональном, так и в международном сообщениях в период с 26 апреля по 15 мая. Что касается международного сообщения, то БЖД совместно с Российской железной дорогой (РЖД) дополнительно назначила 16 поездов. Указаны следующим маршруты: Полоцк — Москва, Минск — Санкт-Петербург. А также Минск/Гродно — Москва, Брест/Гродно — Москва.
Сказано, что во внутреннем сообщении в период майских праздников будут курсировать 80 дополнительных поездов из Минска во все областные центры. Кроме того, поезда также будут курсировать в следующих сообщениях: Гродно — Орша — Витебск, Гродно — Орша — Кричев, Минск — Пинск, Гомель — Брест, Коммунары — Орша — Гродно. Уточняется, что наибольшее количество дополнительных поездов было предусмотрено на 14 мая, когда в Беларуси празднуют Радуницу.