БЖД назначила 96 дополнительных поездов на майские праздники 2024

Сказано, что во внутреннем сообщении в период майских праздников будут курсировать 80 дополнительных поездов из Минска во все областные центры. Кроме того, поезда также будут курсировать в следующих сообщениях: Гродно — Орша — Витебск, Гродно — Орша — Кричев, Минск — Пинск, Гомель — Брест, Коммунары — Орша — Гродно. Уточняется, что наибольшее количество дополнительных поездов было предусмотрено на 14 мая, когда в Беларуси празднуют Радуницу.