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Некоторые районы Ташкента временно остались без света

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Сегодня сразу в трех районах столицы частично отключили электричество на время ремонта, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Как сообщила пресс-служба столичного филиала РЭС, специалисты проводят запланированные ремонтные работы в некоторых локациях Ташкента.

Без света остались:

в Бектемирском районе с 10:00 до 17:00 — махалля «Бектемир»;

в Учтепинском районе с 10:00 до 17:00 — махалля «Урикзар»;

в Юнусабадскм районе с 09:00 до 14:00 — махалли «Тикланиш», «Катта Хасанбой», «Хасанбой», «Шарк хакикати» и «Исломобод».

В РЭС отмечают, что ремонтные работы на перечисленных участках могут завершиться раньше запланированного срока.