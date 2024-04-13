Некоторые районы Ташкента временно остались без света

Как сообщила пресс-служба столичного филиала РЭС, специалисты проводят запланированные ремонтные работы в некоторых локациях Ташкента.
Без света остались:
в Бектемирском районе с 10:00 до 17:00 — махалля «Бектемир»;
в Учтепинском районе с 10:00 до 17:00 — махалля «Урикзар»;
в Юнусабадскм районе с 09:00 до 14:00 — махалли «Тикланиш», «Катта Хасанбой», «Хасанбой», «Шарк хакикати» и «Исломобод».
В РЭС отмечают, что ремонтные работы на перечисленных участках могут завершиться раньше запланированного срока.