Петербург вошел в топ-6 городов для наблюдения за цветением сакуры

По мнению авторов рейтинга, одно из самых популярных мест для любования сакурой в Петербурге (в японском эта традиция называется «ханами») — Сад дружбы на Литейном проспекте. Еще одна известная локация — Ботанический сад Петра Великого на улице Профессора Попова. Также японское дерево можно найти в парках и садах Васильевского острова, в Приморском парке Победы, в парке «Тихий отдых» на Каменном острове и рядом со Смольным собором. В среднем розовые цветочки держатся около недели, но все зависит от погоды.