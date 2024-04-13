Петербург вошел в топ-6 городов для наблюдения за цветением сакуры

В городе на Неве цветение сакуры обычно начинается в конце апреля и завершается в первой половине мая. В это время городские локации, где растет очаровательное японское дерево, становятся настоящим местом притяжения для желающих полюбоваться распускающимися цветами и сделать красивое фото. Не зря Петербург попал в топ лучших городов для созерцания цветения сакуры. Этим в пятницу похвастался городской Комитет по развитию туризма.
— Согласно списку, составленному крупным отечественным сервисом путешествий, Северная столица входит в число шести лучших мест России, где можно приобщиться к этой красоте, — отметили в Комитете. — В этот перечень также вошли Москва, Владивосток, Сочи, Волгоград и Челябинск.
По мнению авторов рейтинга, одно из самых популярных мест для любования сакурой в Петербурге (в японском эта традиция называется «ханами») — Сад дружбы на Литейном проспекте. Еще одна известная локация — Ботанический сад Петра Великого на улице Профессора Попова. Также японское дерево можно найти в парках и садах Васильевского острова, в Приморском парке Победы, в парке «Тихий отдых» на Каменном острове и рядом со Смольным собором. В среднем розовые цветочки держатся около недели, но все зависит от погоды.