В Советском районе Казани на сутки без воды оставят более полусотни домов

На сутки без воды оставят более полусотни домов Советского района Казани. Из-за работ по подключению участка водопровода краны пересохнут в квартирах на улицах Даурская, Карбышева и Комарова. Более подробно узнать об адресах, где произойдет отключение можно по ссылке.