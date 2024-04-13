Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Советском районе Казани на сутки без воды оставят более полусотни домов

Причина в запланированных работах на водопроводе.

Источник: Комсомольская правда

На сутки без воды оставят более полусотни домов Советского района Казани. Из-за работ по подключению участка водопровода краны пересохнут в квартирах на улицах Даурская, Карбышева и Комарова. Более подробно узнать об адресах, где произойдет отключение можно по ссылке.

«Воды не будет с 9.00 18 апреля до 9.00 19 апреля», — сообщает МУП «Водоканал».

Там отметили, что для тех, кто не сможет сделать необходимых запасов, автоцистерны с водой будут размещать согласно заявкам, которые принимаются по телефону: 8 (843)231−62−60.

ЖКХ