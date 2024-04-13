В Советском районе Казани на сутки без воды оставят более полусотни домов

На сутки без воды оставят более полусотни домов Советского района Казани. Из-за работ по подключению участка водопровода краны пересохнут в квартирах на улицах Даурская, Карбышева и Комарова. Более подробно узнать об адресах, где произойдет отключение можно по ссылке.
«Воды не будет с 9.00 18 апреля до 9.00 19 апреля», — сообщает МУП «Водоканал».
Там отметили, что для тех, кто не сможет сделать необходимых запасов, автоцистерны с водой будут размещать согласно заявкам, которые принимаются по телефону: 8 (843)231−62−60.