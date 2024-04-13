Красноярка Дарья Звездина прошла в полуфинал шоу «Голос»

Красноярка Дарья Звездина прошла в полуфинал популярного шоу «Голос». В прямом эфире Первого канала девушка исполнила песню Полины Гагариной «Я твоя».
Звездина выступала в команде Владимира Преснякова, который отдал ей 30% из 100 возможных. Однако половина телезрителей проголосовали за нашу землячку. В сумме жительница Красноярска получила 80% и прошла в полуфинал вместе с Георгием Русских (он набрал 84,5% голосов).
В январе во время слепых прослушиваний Дарья исполнила песню Анны Пингиной «Ласточка». Полина Гагарина повернулась к ней почти сразу после того, как услышала голос девушки.
Добавим, что Звездиной 24 года. Она работает стоматологом и увлекается пением.