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Красноярка Дарья Звездина прошла в полуфинал шоу «Голос»

Стоматолог из Красноярска прошла в полуфинал шоу «Голос».

Красноярка Дарья Звездина прошла в полуфинал популярного шоу «Голос». В прямом эфире Первого канала девушка исполнила песню Полины Гагариной «Я твоя».

Звездина выступала в команде Владимира Преснякова, который отдал ей 30% из 100 возможных. Однако половина телезрителей проголосовали за нашу землячку. В сумме жительница Красноярска получила 80% и прошла в полуфинал вместе с Георгием Русских (он набрал 84,5% голосов).

В январе во время слепых прослушиваний Дарья исполнила песню Анны Пингиной «Ласточка». Полина Гагарина повернулась к ней почти сразу после того, как услышала голос девушки.

Добавим, что Звездиной 24 года. Она работает стоматологом и увлекается пением.

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