Красноярка Дарья Звездина прошла в полуфинал шоу «Голос»

Звездина выступала в команде Владимира Преснякова, который отдал ей 30% из 100 возможных. Однако половина телезрителей проголосовали за нашу землячку. В сумме жительница Красноярска получила 80% и прошла в полуфинал вместе с Георгием Русских (он набрал 84,5% голосов).