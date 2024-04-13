В Свердловской области простились с оперным певцом Евгением Кунгуровом

— Я очень любила своего брата, мы восхищались его творчеством. Он молодец, что пошел этой дорогой. Талант у него был исключительно свой, — рассказывала ранее сестра Кунгурова Наталья. — Впервые он проявился у него в 15 лет, Женя просто начал петь, тогда никто не мог и подумать, что он пойдет в оперные певцы. Он почувствовал свой голос и пел всегда и везде. Исполнял оперу в любую свободную минуту. Помню, как он к деду приезжал и пел — его на всю улицу было слышно. Он запевал в соседнем переулке, и мы знали, что к нам приехал Женя, что он уже рядом. Это было невообразимо. Даже утром, когда все еще спали, он вставал и начинал петь.