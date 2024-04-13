В Свердловской области простились с оперным певцом Евгением Кунгуровом

В Заречном (Свердловская область) простились с оперным и эстрадным певцом Евгением Кунгуровым. Именно в этом небольшом городе в 50 километрах от Екатеринбурга родился и вырос Заслуженный артист России.
Отец Евгения был десантником, ветераном войны в Афганистане, а мать — участницей студенческого ансамбля. Несмотря на то, что еще его прадед пел в Саратовском театре оперетты, родственники считают, что своим талантом Кунгуров обязан вовсе не родственникам.
— Я очень любила своего брата, мы восхищались его творчеством. Он молодец, что пошел этой дорогой. Талант у него был исключительно свой, — рассказывала ранее сестра Кунгурова Наталья. — Впервые он проявился у него в 15 лет, Женя просто начал петь, тогда никто не мог и подумать, что он пойдет в оперные певцы. Он почувствовал свой голос и пел всегда и везде. Исполнял оперу в любую свободную минуту. Помню, как он к деду приезжал и пел — его на всю улицу было слышно. Он запевал в соседнем переулке, и мы знали, что к нам приехал Женя, что он уже рядом. Это было невообразимо. Даже утром, когда все еще спали, он вставал и начинал петь.
В 2007 году Евгений Кунгуров окончил Московскую государственную консерваторию имени Чайковского и спустя пять лет стал участником «Голоса» в команде Александра Грацкого. В том же 2012 году Кунгуров женился на актрисе Наталье Троицкой, с которой на тот момент шесть лет был в отношениях. Однако в 2015 году брак был расторгнут.
В 2016 году Кунгуров объявил о свадьбе с Ириной Мелединой, с которой у них вскоре родился сын Иван. А в марте 2022 года в семье появилась дочка Ариадна. Как оказалось, певец был близок к расторжению и второго брака. В мае 2023 года Ирина Меледина подала заявление в Пресненский суд Москвы. Однако инстанция не стала рассматривать процесс, так как суд не подходил по территориальному признаку.
По данным KP.RU, последние несколько месяцев Евгений Кунгуров страдал от сенестопатии. Это психическое состояние, которое характеризуется ощущением необычных физических или эмоциональных симптомов; люди, страдающие от этого состояния, могут испытывать или дискомфорт, или боли, или странное покалывание, онемение в каких-то частях своего тела без видимой причины.
— Он двигался, но говорил: «У меня голова где-то там…». Болезнь такая непонятная. Внешне она никак не проявляется. Внешне здоровый, хороший, симпатичный парень, а внутри все у него перековеркано. Все органы внутри, как он ощущал, будто тянулись ему прямо к горлу, — рассказывал отец певца Виктор Кунгуров.
Вечером 8 апреля тело Евгения Кунгурова было найдено у его дома на Зоологической улице. Перед этим он отправил сообщение своей жене.
Друзья и коллеги простились с Евгением Кунгуровым 11 апреля в Москве. На церемонию прощания пришли более ста человек. Отпевание же прошло в Храме Покрова Пресвятой Богородицы в Заречном.