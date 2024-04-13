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Борцы Узбекистана завоевали медали на чемпионате Азии

Авторами наград стали Шерзод Поёнов, Джавраил Шапиев и Асомиддин Хасанов.

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Представители сборной Узбекистана по вольной борьбе завоевали две серебрянные и одну бронзовую медали на чемпионате Азии, проходящем в Кыргызстане, сообщает НОК.

В борьбе за чемпионский титул Шерзод Поёнов (до 92 кг) уступил иранцу Амирхоссайну Ферузпуру и занял второе место.

Ранее серебро завоевал Джавраил Шапиев, выступавший в весовой категории до 86 кг. В финале он уступил казахстанцу Азамату Даулатбекову и завершил континентальное первенство также на втором месте.

Бронзу сборной Узбекистана принес Асомиддин Хасанов. В борьбе за третье место он победил казахстанца Азамата Омуржанова.

Сегодня в рамках чемпионата Азии в Кыргызстане по спортивной борьбе начнутся состязания среди женщин. На ковер выйдут спортсменки в 5 весовых категориях.

Представительницы Узбекистана выступят против следующих соперниц:

−50 кг: Жасмина Иммаева — Ёнг Хванг (КНДР).

−55 кг: Мадина Усмонжонова — Дулгун Боролма (Монголия).

−59 кг: Дилфуза Аимбетова — Танчолпан Кибалбекова (Кыргызстан).

−68 кг: Ариухан Жумабаева — Хёнеонг Парк (Южная Корея).

−76 кг: Валентина Торениязова — Прия (Индия).