Борцы Узбекистана завоевали медали на чемпионате Азии

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Представители сборной Узбекистана по вольной борьбе завоевали две серебрянные и одну бронзовую медали на чемпионате Азии, проходящем в Кыргызстане, сообщает НОК.
В борьбе за чемпионский титул Шерзод Поёнов (до 92 кг) уступил иранцу Амирхоссайну Ферузпуру и занял второе место.
Ранее серебро завоевал Джавраил Шапиев, выступавший в весовой категории до 86 кг. В финале он уступил казахстанцу Азамату Даулатбекову и завершил континентальное первенство также на втором месте.
Бронзу сборной Узбекистана принес Асомиддин Хасанов. В борьбе за третье место он победил казахстанца Азамата Омуржанова.
Сегодня в рамках чемпионата Азии в Кыргызстане по спортивной борьбе начнутся состязания среди женщин. На ковер выйдут спортсменки в 5 весовых категориях.
Представительницы Узбекистана выступят против следующих соперниц:
−50 кг: Жасмина Иммаева — Ёнг Хванг (КНДР).
−55 кг: Мадина Усмонжонова — Дулгун Боролма (Монголия).
−59 кг: Дилфуза Аимбетова — Танчолпан Кибалбекова (Кыргызстан).
−68 кг: Ариухан Жумабаева — Хёнеонг Парк (Южная Корея).
−76 кг: Валентина Торениязова — Прия (Индия).