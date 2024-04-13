Кадки с цветами украсят Петербург к майским праздникам

В комитете по благоустройству города рассказали о планах по преображению Северной столицы к началу лета, и соответственно, туристического сезона. К майским праздникам специалисты установят кадки у Аничкова дворца, на Малой Садовой улице, а также на площади Восстания и у арки Главного штаба.