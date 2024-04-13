ГПК Беларуси сказал про очередь в 40 автобусов и 150 авто на границе с Польшей

В пресс-службе Пограничного комитета 12 апреля сообщили, что польская сторона создала коллапс автобусов на границе. Сказано, что, начиная со 2 апреля 2024 года, перед пунктом пропуска «Тересполь» («Брест» с белорусской стороны), фиксируются очереди автобусов. В ведомстве напомнили, что указанный пограничный переход является единственным работающим на въезд в Польшу для автобусов.