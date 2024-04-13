ГПК Беларуси сказал про очередь в 40 автобусов и 150 авто на границе с Польшей

Государственный пограничный комитет Беларуси предупредил про очередь в 40 автобусов и 150 автомобилей на границе с Польшей. Информация размещена на официальном сайте ведомства.
Согласно данным на 10 утра 13 апреля 2024 года, в пункте пропуска «Бреста» выезда в сторону Польши ожидают 40 автобусов. Кроме того, есть и очередь из автомобилей. Было указано 150 машин.
В пресс-службе Пограничного комитета 12 апреля сообщили, что польская сторона создала коллапс автобусов на границе. Сказано, что, начиная со 2 апреля 2024 года, перед пунктом пропуска «Тересполь» («Брест» с белорусской стороны), фиксируются очереди автобусов. В ведомстве напомнили, что указанный пограничный переход является единственным работающим на въезд в Польшу для автобусов.
«По мере приближения сезона отпусков ситуация с очередями автобусов будет ухудшаться», — предупредили в ГПК.