Грозы и град обещают алматинцам в ближайшие дни

Ведущий инженер-синоптик филиала РГП «Казгидромет» по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев сообщил, что в период с 13 по 19 апреля жителей и гостей южной столицы в отдельные дни ждет гроза с градом, сопровождающаяся порывами ветра до 15 м/с. Но к концу следующей недели дожди прекратятся.