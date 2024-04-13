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Погода в Челябинской области испортится: синоптики ожидают дожди с мокрым снегом

Ночью столбики термометров опустятся до нулевой отметки, завтра днем максимам плюс 11.

Сейчас в Ричмонде: +13° 5 м/с 51% 753 мм рт. ст. +13°

Погода в Челябинской области испортится — синоптики ожидают дожди с мокрым снегом в ближайшие сутки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Ночью 14 апреля будет от нуля до плюс 5 градусов, в большинстве районов прогнозируются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, в горах — умеренные.

Днем в воскресенье столбики термометров будут колебаться от плюс 6 до плюс 11. Облачно с прояснениями, местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Ночью и утром в отдельных районах слабые гололедные явления.

Ветер западный, северо-западный, его скорость 5−10 м/с, кое-где порывы до 14 м/с.

В Челябинске предстоящей ночью плюс 2−4, небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Завтра днем при переменной облачности небольшой дождь, плюс 7−9. Ветер северо-западный 5−10 м/с.