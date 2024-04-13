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Где в Минске посмотреть на цветущую сакуру — видео

Цветение нестандартного для белорусских широт дерева продлится совсем недолго, цветущую сакуру в Минске можно увидеть всего в нескольких локациях.

Источник: Sputnik.by

Как и в Японии, в Беларуси сакура цветет всего несколько дней. В Минске с учетом более холодного климата цветение начинается на месяц-полтора позже, чем в Стране восходящего солнца.

На кадрах, которые заснял корреспондент Sputnik, можно полюбоваться на цветущие деревья в Сендайском сквере рядом с музыкальным театром. Сквер назван в честь японского города Сендай — города-побратима белорусской столицы.

Делегация мэрии из Сендая в конце 2000-х подарила эти деревья Минску и лично высаживала их на торжественной церемонии вместе с представителями столичных властей.

Кроме Сендайского сквера, сакральное японское дерево с розовыми цветами можно увидеть в парке Дружбы народов и Ботаническом саду.

У японцев есть специальное слово для того, чтобы назвать процесс любования цветением сакуры — ханами. Цветение этого дерева считается символом мимолетности жизни. Японцы верят, что ханами продлевает жизнь до ста лет.