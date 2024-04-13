Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На выходных воронежцев ждут сильные ночные холода

После знойных дней поторопившегося лета, воронежцы ощутят, наконец, живительную прохладу. В эти выходные, 13 и 14 апреля, даже днем будет не столь жарко. По крайней мере до 28−30 столбики термометров точно подниматься не будут, как еще совсем несколько дней назад (10−11 апреля).

Сейчас в Ричмонде: +13° 5 м/с 51% 753 мм рт. ст. +13°

По прогнозам местных метеорологов, в субботу в Воронеже будет не более 20−22 градусов тепла, а в некоторых районах области воздух и вовсе прогреется лишь до +17. В воскресенье температура будет еще ниже — в городе 17−19, в области 16−21.

Температура для апреля более, чем комфортная, а вот ночные температуры будут немного напрягать. В субботу и воскресенье столбики термометров могут опускаться до +5, поэтому синоптики рекомендуют воронежцам, собирающимся выезжать на природу, брать с собой и теплые вещи.