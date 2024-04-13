На выходных воронежцев ждут сильные ночные холода

По прогнозам местных метеорологов, в субботу в Воронеже будет не более 20−22 градусов тепла, а в некоторых районах области воздух и вовсе прогреется лишь до +17. В воскресенье температура будет еще ниже — в городе 17−19, в области 16−21.
Температура для апреля более, чем комфортная, а вот ночные температуры будут немного напрягать. В субботу и воскресенье столбики термометров могут опускаться до +5, поэтому синоптики рекомендуют воронежцам, собирающимся выезжать на природу, брать с собой и теплые вещи.