На выходных воронежцев ждут сильные ночные холода

После знойных дней поторопившегося лета, воронежцы ощутят, наконец, живительную прохладу. В эти выходные, 13 и 14 апреля, даже днем будет не столь жарко. По крайней мере до 28−30 столбики термометров точно подниматься не будут, как еще совсем несколько дней назад (10−11 апреля).