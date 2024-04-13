В Москве заработали 10 новых крытых велопарковок

«Для удобства велосипедистов и пользователей самокатов мы устанавливаем крытые парковки. Сейчас в Москве их 13, они появляются возле крупных транспортных хабов. Здесь можно бесплатно оставить велосипед или самокат, чтобы продолжить путь на городском транспорте и не беспокоиться об их сохранности. Развиваем безопасную велоинфраструктуру по поручению Сергея Собянина», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.