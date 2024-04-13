В Москве заработали 10 новых крытых велопарковок

В столице начали работу 10 новых крытых велопарковок. На бесплатных перехватывающих стоянках можно оставить велосипед или самокат и пересесть на городской транспорт.
«Для удобства велосипедистов и пользователей самокатов мы устанавливаем крытые парковки. Сейчас в Москве их 13, они появляются возле крупных транспортных хабов. Здесь можно бесплатно оставить велосипед или самокат, чтобы продолжить путь на городском транспорте и не беспокоиться об их сохранности. Развиваем безопасную велоинфраструктуру по поручению Сергея Собянина», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Крытые парковки для велосипедов и самокатов расположены возле станций метро «Филатов Луг», «Первомайская», «Царицыно», «Пражская», «Бибирево», «Киевская», «Некрасовка», «Печатники», «Лухмановская», «Щукинская», «Митино», «Люблино» и «Новогиреево». Они работают круглый год, в них круглосуточно ведется видеонаблюдение, каждая вмещает более 50 велосипедов.
До парковки можно доехать за несколько минут, сократив время в пути по сравнению с автомобилем, попутно подышать свежим воздухом и выполнить свой дневной план по физической активности.
Чтобы попасть внутрь, нужно приложить персонализированную карту «Тройка» к считывателю. На паркинге можно выбрать любое удобное место и пристегнуть велосипед или самокат.
Пока электронный замок работает на пяти стоянках возле станций метро «Первомайская», «Царицыно», «Пражская», «Бибирево» и «Филатов Луг». К 1 июня доступ по карте «Тройка» подключат на всех точках. Подробнее о правилах пользования велопарковками можно узнать на едином транспортном портале.