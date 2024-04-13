Быть нелегальным мигрантом — жить в постоянном страхе. Узбекистанец рассказал о жизни в США

Корреспондент Podrobno.uz пообщался с нелегальным мигрантом из Узбекистана в США и выяснил, что заставляет наших соотечественников покидать Родину, как они живут, кем работают и какие проблемы им приходится решать, будучи нелегалом в чужой стране.
Тема нелегальной миграции набирает обороты и становится все более актуальной, ведь интерес к жизни зарубежом растет, а «американская мечта» так и манит людей начать все с чистого листа.
Путь к мечте
Моего героя зовут Шермат (имя изменено), он перебрался в Штаты примерно три года назад вместе со своей семьей. Сегодня он работает в тракинговой логистике — перевозит машины по всей Америке на 12-колесном трейлере. Такой работе он вполне рад: профессия водителя весьма уважаема в силу ряда особенностей местной инфраструктуры.
Почему он уехал в США? Ответ на этот вопрос был вполне ожидаем: Шермату хотелось больше заработать на безбедную старость. До этого мужчина больше семи лет работал на стройках в Южной Корее. Поднакопив денег, он решил отправиться туда, где больше платят. Достойным вариантом, по его мнению, была Америка.
«К тому моменту там уже были друзья, которые оказались в США первыми и разведали обстановку. Поэтому, взвесив все “за” и “против”, я решил, что тоже поеду», — рассказал мужчина.
Продав нажитое — машину, квартиру и небольшой участок, Шермат купил билеты и, взяв с собой жену и ребенка, улетел в Мексику. Там получилось нелегально пересечь границу, за переход и первичную помощь потребовали по 20 тысяч долларов с человека. Риски были огромные, лучший расклад из возможных — штраф и депортация, но пути назад уже не было..
Первый обман
Переправившись через границу Мексики, семья направилась в Нью-Йорк. Именно там жили знакомые, которые согласились принять к себе на время новоиспеченных мигрантов. Там же подвернулась и первая работа.
«Приехали в воскресенье, а в понедельник я уже вышел на свою первую смену», — с улыбкой вспоминает тот день Шермат.
На первых порах мужчина работал водителем такси.
«Сделать права было совсем не тяжело: не требовали даже паспорта, никакие курсы проходить было не надо. Достаточно было стандартного набора документов и самого умения управлять автомобилем», — рассказал он.
Для справки. В некоторых американских штатах получение водительских прав не обязует человека представлять паспорт, гринкарту или SSN (номер социального страхования — прим. редакции).
Средний доход таксиста в Нью-Йорке при лучшем раскладе составляет более одной тысячи долларов в неделю. На второй месяц пребывания в городе семья смогла оформить аренду жилья и уже потихоньку начала отправлять деньги на родину — родителям.
Однако оставаться работать таксистом не хотелось, поэтому Шермат через интернет вышел на логистическую компанию, которая занималась доставкой посылок по всей стране. В компании пообещали хорошую зарплату и официальное трудоустройство. От водителя требовалось лишь иметь при себе лицензию и уметь водить.
Несмотря на то, что работа предполагала каждую ночь проводить в кабине грузовой машины, Шермат решил, что это — хорошая возможность подзаработать и увидеть все города. Поэтому — подписал договор о найме.
«Однако после двух месяцев работы достойной оплаты так и не вышло, появлялись ничем не обоснованные обвинения и штрафы, которые удерживали с зарплаты, а также выяснилось множество других нюансов, о которых раньше не упоминали», — поделился он.
Бесправный статус
Мужчина уволился и подался на поиски нового места. В итоге оказалось, что подобное отношение к мигрантам — не единичный случай.
«Обманывают нередко. Часто человек, выдавший груз, обещает оплату после доставки, а после просто исчезает. И оказывается, что его адрес — пустышка. Бизнесмены частенько вертят людьми, как хотят. Однажды неугодного водителя диспетчер просто отправил принимать заказ на военную базу. Там выяснили, что он нелегал, сняли отпечатки пальцев и отправили его в репатриационный суд. Сейчас никто не знает, чем эта история закончилась», — отметил Шермат.
Иногда работодатели заставляют работать на износ, ездить в гололед без оплаты замены шин на зимние. И нелегалы из-за своего статуса не могут обратиться к каким-либо государственным органам за защитой своих прав.
«Быть нелегальным мигрантом — жить в постоянном страхе перед депортацией. Мне поначалу было очень боязно, сейчас уже меньше, но я все так же перепроверяю маршруты, чтобы знать, есть ли на нем патрульный пункт или приграничные службы», — рассказал Шермат.
Статус нелегала влияет также на базовые потребности. К примеру, очень им тяжело оформить медицинскую страховку, а без нее обычный поход к доктору с жалобой на головную боль может вылиться в кругленькую сумму.
«В случае с образованием все наоборот — ребенок может спокойно ходить в школу вне зависимости от статуса миграции. Необходим только адрес проживания. В любом случае, я спокоен за своего ребенка», — заявляет мужчина.
Сейчас перед Шерматом очень остро стоит вопрос легализации — лазеек немного, да и они требуют определенных условий, что усложняет задачу. Но надежда умирает последней, так думает наш герой. Он с улыбкой смотрит в будущее и ищет возможности выкрутиться и осуществить свою «американскую мечту».
Евгений Одинцов.