Быть нелегальным мигрантом — жить в постоянном страхе. Узбекистанец рассказал о жизни в США

«Обманывают нередко. Часто человек, выдавший груз, обещает оплату после доставки, а после просто исчезает. И оказывается, что его адрес — пустышка. Бизнесмены частенько вертят людьми, как хотят. Однажды неугодного водителя диспетчер просто отправил принимать заказ на военную базу. Там выяснили, что он нелегал, сняли отпечатки пальцев и отправили его в репатриационный суд. Сейчас никто не знает, чем эта история закончилась», — отметил Шермат.