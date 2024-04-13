В Узбекистане фермер нашел на своем участке кувшины VIII века

Казалось бы, не осталось уже и сантиметра земли, которая не была исследована археологами в Узбекистане. Но порой открытия совершают далеко не специалисты..
Садовод Эркин Тулаков решил переделать сад на своем участке. Но, начав копать грунт, обнаружил под землей обработанный кусок камня, который служил крышкой для кувшина. Покопав еще, фермер достал из земли прекрасно сохранившийся кувшин высотой 160 сантиметров, после чего — обратился в местный хокимият.
Для изучения собрался консилиум из археологов и других специалистов, на месте раскопок обнаружены еще три хума. Орнамент на кувшинах позволяет датировать часть находок VIII веком, а другую — XIV веком.
Напомним, что в Ташкенте разрушается уникальный археологический памятник Шаштепа, власти уже пять лет обещают построить навес над ним, но воз и ныне там.