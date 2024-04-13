Муж «королевы марафонов» Блиновской ушел на СВО в надежде спасти бизнес и жену

Муж блогера Елены Блиновской Алексей отправился на специальную военную операцию (СВО). Таким образом, по информации Telegram-канала Shot, бизнесмен надеется спасти свой бизнес и освободить жену из СИЗО.
«Муж Блиновской ушел на СВО», — написал Telegram-канал со ссылкой на собственный источник.
По данным Shot, Блиновский испытывает большие финансовые трудности. Участием в спецоперации он надеется реабилитировать семью, а также повлиять на арест жены.
В марте Блиновским, которые владеют огромной бизнес-империей, предъявили финальную версию обвинения по трем статьям, в том числе об уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, блогер при содействии мужа скрыла от ФНС более 900 млн рублей, дробя свой бизнес, а затем легализовывала их.
Изначально основательница «Марафона желаний» находилась под домашним арестом, но позже суд отправил ее в СИЗО. Причиной такого решения послужила новогодняя вечеринка, которая прошла в ее доме 23 декабря 2023 года.
Сайт KP.RU писал, что Блиновский является учредителем сразу десяти компаний, работающих в самых разных отраслях. К примеру, выручка фирмы «Оливия групп», которая торгует тканями и фурнитурой, в 2022 году составила 170 млн рублей. После ареста «королевы марафонов» ее муж оказался на грани банкротства из-за долгов и проблем с банком.