Муж «королевы марафонов» Блиновской ушел на СВО в надежде спасти бизнес и жену

В марте Блиновским, которые владеют огромной бизнес-империей, предъявили финальную версию обвинения по трем статьям, в том числе об уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, блогер при содействии мужа скрыла от ФНС более 900 млн рублей, дробя свой бизнес, а затем легализовывала их.