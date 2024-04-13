Когда в Омскую область придет летняя жара

По информации синоптиков Обь-Иртышского УГМС, в субботу днем воздух прогреется до +14 градусов. В воскресенье, в ночь на 14 апреля, столбик термометра покажет до +8 градусов, а днем ожидается до +13 градусов, но в некоторых районах ожидается мокрый снег.