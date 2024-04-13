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Когда в Омскую область придет летняя жара

ОМСК, 13 апреля, ФедералПресс. По данным синоптиков, в апреле ожидаются температурные качели. Несмотря на небольшой снег с дождем в выходные, ждать тепла омичам осталось недолго.

Сейчас в Ричмонде: +13° 5 м/с 51% 753 мм рт. ст. +13°

По информации синоптиков Обь-Иртышского УГМС, в субботу днем воздух прогреется до +14 градусов. В воскресенье, в ночь на 14 апреля, столбик термометра покажет до +8 градусов, а днем ожидается до +13 градусов, но в некоторых районах ожидается мокрый снег.

В первый день новой рабочей недели ночью температура воздуха опустится до −5 градусов холода, а днем незначительно потеплеет до +2…+7 градусов. Кроме того, прогнозируются осадки разной интенсивности в виде дождя и мокрого снега.

Настоящее тепло придет в Омскую область в третьей декаде апреля. Согласно данным сервиса визуализации погоды Ventusky, с 23 апреля начнется потепление и 25 апреля в Омске и по югу области синоптики обещают летнюю жару — до +27 градусов.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, каким, по мнению синоптиков, будет предстоящее лето.