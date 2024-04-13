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В Свердловской области замечены первые пробудившиеся после зимы гадюки

В Свердловской области проснулись змеи.

Источник: МК.RU Екатеринбург

Особь гадюки заметили в лесу в Сысертском районе.

«В лесу нашли гадюку, трех клещей, видели косуль и зайца белее снега, — рассказал свердловчанин Алексей в сообществе “Погода в Екатеринбурге”.

Змеи просыпаются, когда воздух прогревается до плюс 5−6 градусов. С наступлением солнечных дней они выбираются из своих нор погреться, а затем направляются на поиски партнёра, рассказывают зоологи.

При встрече со змеями необходимо проявлять осторожность. Гадюка может быть различного окраса — от коричневого с зигзагами до черного. Безобидного ужа от гадюки можно отличить по ярко-желтым, оранжевым или белым пятнам на голове.

Как сообщалось ранее, в Свердловской области активизировались клещи. На утро 10 апреля было зарегистрировано уже 46 случаев присасывания клещей.

флора и фауна