В Свердловской области замечены первые пробудившиеся после зимы гадюки

Особь гадюки заметили в лесу в Сысертском районе.
«В лесу нашли гадюку, трех клещей, видели косуль и зайца белее снега, — рассказал свердловчанин Алексей в сообществе “Погода в Екатеринбурге”.
Змеи просыпаются, когда воздух прогревается до плюс 5−6 градусов. С наступлением солнечных дней они выбираются из своих нор погреться, а затем направляются на поиски партнёра, рассказывают зоологи.
При встрече со змеями необходимо проявлять осторожность. Гадюка может быть различного окраса — от коричневого с зигзагами до черного. Безобидного ужа от гадюки можно отличить по ярко-желтым, оранжевым или белым пятнам на голове.
Как сообщалось ранее, в Свердловской области активизировались клещи. На утро 10 апреля было зарегистрировано уже 46 случаев присасывания клещей.