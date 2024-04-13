Решили закрывать школы: В Молдове рекордная нехватка учителей — не хватает семи тысяч преподавателей

В системе образования Республики Молдова зарегистрирована нехватка семи тысяч учителей. Тревожную цифру озвучил министр образования и исследований Дан Перчун. По его словам, ежегодно только треть выпускников учебных заведений педагогического профиля решают остаться в системе образования.