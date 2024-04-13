Решили закрывать школы: В Молдове рекордная нехватка учителей — не хватает семи тысяч преподавателей

Дефицит учителей в Молдове достиг рекордных показателей.
В системе образования Республики Молдова зарегистрирована нехватка семи тысяч учителей. Тревожную цифру озвучил министр образования и исследований Дан Перчун. По его словам, ежегодно только треть выпускников учебных заведений педагогического профиля решают остаться в системе образования.
По мнению главы ведомства, нехватка учителей определяется большим количеством школ, в которых мало учащихся, передаёт ipn.md.
— Когда мы стремимся обеспечить школу с шестью учащимися учителем химии, биологии, математики, физики, это создаёт дефицит, — заявил министр.
В то же время он отметил, что низкая оплата труда учителей является «одним из элементов» дефицита педагогических кадров.