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Решили закрывать школы: В Молдове рекордная нехватка учителей — не хватает семи тысяч преподавателей

Дефицит учителей в Молдове достиг рекордных показателей.

Источник: Комсомольская правда

Дефицит учителей в Молдове достиг рекордных показателей.

В системе образования Республики Молдова зарегистрирована нехватка семи тысяч учителей. Тревожную цифру озвучил министр образования и исследований Дан Перчун. По его словам, ежегодно только треть выпускников учебных заведений педагогического профиля решают остаться в системе образования.

По мнению главы ведомства, нехватка учителей определяется большим количеством школ, в которых мало учащихся, передаёт ipn.md.

— Когда мы стремимся обеспечить школу с шестью учащимися учителем химии, биологии, математики, физики, это создаёт дефицит, — заявил министр.

В то же время он отметил, что низкая оплата труда учителей является «одним из элементов» дефицита педагогических кадров.