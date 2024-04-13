В Узбекистане начались съемки рассказа Стивена Кинга. Права на экранизацию он продал за один доллар

Если молодой режиссер предложит интересную адаптацию рассказа, Кинг разрешает его некоммерческую обработку в кино. Идея Гульнары понравилась Кингу, и он продал ей права на экранизацию своего рассказа всего за один доллар, более того, — лично ответил на ее письмо всего через три дня.