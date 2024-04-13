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В Узбекистане начались съемки рассказа Стивена Кинга. Права на экранизацию он продал за один доллар

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Начались съемки фильма «Касание» по рассказу Стивена Кинга «Человек, который не пожимал рук». Права на экранизацию выкупила талантливая режиссер из Узбекистана Гульнара Иванова, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Это первая официальная экранизация Стивена Кинга в Узбекистане, согласованная с самим автором.

Летом прошлого года Гульнара Иванова подала заявку по программе One Baby Dollar и получила право на экранизацию рассказа Кинга «Человек, который не пожимал рук». Данную программу известный писатель учредил для поддержки молодых кинематографистов.

Если молодой режиссер предложит интересную адаптацию рассказа, Кинг разрешает его некоммерческую обработку в кино. Идея Гульнары понравилась Кингу, и он продал ей права на экранизацию своего рассказа всего за один доллар, более того, — лично ответил на ее письмо всего через три дня.

Для справки. Выпускница Ташкентского филиала ВГИКа Гульнара Иванова родом из Янгиюля Ташкентской области. Ее короткометражка «Спор» получила Гран-при международного кинофестиваля ISCA в Японии. Также она выпустила фильм «Фонтан», где снялся Сейдулла Молдаханов.