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В Омске Иртыш уже освобождается ото льда

Очевидцы сообщают, что на отдельных участках реки начался ледоход.

Сейчас в Ричмонде: +12° 4 м/с 54% 754 мм рт. ст. +13°
Источник: Комсомольская правда

По словам очевидцев, в районе Ленинградского моста лед уже пошел. Об этом один из.

омичей сообщил в телеграмм-канале «Омский форум».

«Лед пошел!» — написал он и приложил соответствующие кадры.

Подвижки льда также замечают в районе Первомайского пляжа в Советском округе.

Между тем, по прогнозам синоптиков, до полноценного ледохода на Иртыше остается еще несколько дней — он должен пройти с 14 по 15 апреля и начнется с южных районов области.

В пользу того, что это, скорее не ледоход, а генеральная репетиция говорит и погода. Сегодня в Омске очень тепло и характерного для ледохода похолодания не наблюдается.