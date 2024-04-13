В Омске Иртыш уже освобождается ото льда

По словам очевидцев, в районе Ленинградского моста лед уже пошел. Об этом один из.
омичей сообщил в телеграмм-канале «Омский форум».
«Лед пошел!» — написал он и приложил соответствующие кадры.
Подвижки льда также замечают в районе Первомайского пляжа в Советском округе.
Между тем, по прогнозам синоптиков, до полноценного ледохода на Иртыше остается еще несколько дней — он должен пройти с 14 по 15 апреля и начнется с южных районов области.
В пользу того, что это, скорее не ледоход, а генеральная репетиция говорит и погода. Сегодня в Омске очень тепло и характерного для ледохода похолодания не наблюдается.