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Экологи исследовали состояние животных и условия их содержания в зоопарке Ферганы

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В социальных сетях распространились сообщения о львице с больным глазом. Ферганские экологи посетили местный зоопарк и уточнили ситуацию, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Жители Ферганы опубликовали в социальных сетях фотографию львицы из местного зоопарка с больным, по их мнению, глазом и призвали оказать животному квалифицированную ветеринарную помощь.

Сотрудники управления экологии Ферганы прибыли в зоопарк и обследовали львицу.

Оказалось, что она родилась с врожденным дефектом из-за генетического заболевания. Другие животные и птицы, которые содержатся в зоопарке, здоровы и питаются по расписанию.

Полная проверка зоопарка показала, что ветеринары регулярно проводят медосмотр животных и дезинфицируют клетки и вольеры. В целом, обитателям зоопарка созданы достойные условия содержания, в наличии есть запас кормов. Тем не менее, администрация зоопарка получила рекомендации — увеличить запасы корма и улучшить условия содержания животных.

Напомним, что недавно сотрудники областного управления экологии в Навои изучили критическую ситуацию в передвижном зоопарке и замерили клетки. Но — посоветовали всего лишь снять с обезьяны цепь, а других животных — вовремя кормить и поить.