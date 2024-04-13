Экологи исследовали состояние животных и условия их содержания в зоопарке Ферганы

Жители Ферганы опубликовали в социальных сетях фотографию львицы из местного зоопарка с больным, по их мнению, глазом и призвали оказать животному квалифицированную ветеринарную помощь.
Сотрудники управления экологии Ферганы прибыли в зоопарк и обследовали львицу.
Оказалось, что она родилась с врожденным дефектом из-за генетического заболевания. Другие животные и птицы, которые содержатся в зоопарке, здоровы и питаются по расписанию.
Полная проверка зоопарка показала, что ветеринары регулярно проводят медосмотр животных и дезинфицируют клетки и вольеры. В целом, обитателям зоопарка созданы достойные условия содержания, в наличии есть запас кормов. Тем не менее, администрация зоопарка получила рекомендации — увеличить запасы корма и улучшить условия содержания животных.
Напомним, что недавно сотрудники областного управления экологии в Навои изучили критическую ситуацию в передвижном зоопарке и замерили клетки. Но — посоветовали всего лишь снять с обезьяны цепь, а других животных — вовремя кормить и поить.