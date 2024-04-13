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Международный кинофестиваль для детей и молодежи «Шум бола» пройдет в Узбекистане и в Таджикистане

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Гёте-Институт и Национальное агентство «Узбеккино» в сотрудничестве с Международным кинофестивалем «Шлингель» в апреле проведут традиционный кинофестиваль для детей и молодежи «Шум бола», сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Гёте-Институт Узбекистана вот уже 11 лет представляет фестиваль детского и юношеского кино «Шум Бола» в сотрудничестве с известным Международным кинофестивалем «Шлингель» (Кемниц, Германия). В этом году он пройдет и в Таджикистане.

Фильмы, которые будут показаны на фестивале, взяты из действующего каталога Шлингельского фестиваля. Все они представлены либо на языке оригинала с русскими субтитрами, либо в дубляже на узбекском, каракалпакском и таджикском языках.

Представленные фильмы затрагивают актуальные социальные проблемы — культурное разнообразие, социальную справедливость, вопросы гендера, идентичности и межличностных отношений.

Помимо кинопрограммы гостей кинофестиваля также ждут мастер-классы и дискуссии.

Мероприятия фестиваля пройдут с 18 по 24 апреля в Ташкенте и Самарканде, а также в городах Таджикистана Душанбе, Айни и Худжанд.

Фестиваль организован при поддержке посольств Швейцарии и Австрии в Узбекистане и посольства Германии в Душанбе.

Напомним, что фильм режиссера из Узбекистана покорил жюри и зрителей международного кинофестиваля во Франции.