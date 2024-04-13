Международный кинофестиваль для детей и молодежи «Шум бола» пройдет в Узбекистане и в Таджикистане

Гёте-Институт Узбекистана вот уже 11 лет представляет фестиваль детского и юношеского кино «Шум Бола» в сотрудничестве с известным Международным кинофестивалем «Шлингель» (Кемниц, Германия). В этом году он пройдет и в Таджикистане.