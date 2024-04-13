Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почти 40 тысяч человек вышли на Гагаринский субботник в Самаре 13 апреля

Для уборки территории Самары задействовали 180 единиц техники.

В Самаре подвели итоги Гагаринского субботника, который проходил 13 апреля. В нем поучаствовали почти 40 тысяч человек, подчитали в администрации Самары. Субботник проходит в рамках месячника по благоустройству, который продлится до 30 апреля.

— В уборке задействованы как профильные службы, обслуживающие организации, так и государственные и муниципальные служащие, сотрудники соцучреждений, общественные и волонтерские организации, активные жители города, — прокомментировала пресс-служба администрации Самары.

Участники субботника собирали прошлогоднюю листву и мусор, подметали, приводили в порядок площадки и т. д. В масштабной уборке задействовали 180 единиц техники, и еще столько же спецмашин работали в плановом режиме.

Следующий субботник в Самаре состоится 20 апреля, и он будет общегородским.

экология