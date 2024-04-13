Почти 40 тысяч человек вышли на Гагаринский субботник в Самаре 13 апреля

В Самаре подвели итоги Гагаринского субботника, который проходил 13 апреля. В нем поучаствовали почти 40 тысяч человек, подчитали в администрации Самары. Субботник проходит в рамках месячника по благоустройству, который продлится до 30 апреля.
— В уборке задействованы как профильные службы, обслуживающие организации, так и государственные и муниципальные служащие, сотрудники соцучреждений, общественные и волонтерские организации, активные жители города, — прокомментировала пресс-служба администрации Самары.
Участники субботника собирали прошлогоднюю листву и мусор, подметали, приводили в порядок площадки
Следующий субботник в Самаре состоится 20 апреля, и он будет общегородским.