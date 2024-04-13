В Волгограде реконструкция путей СТ с 15 апреля пройдет без остановки движения

Но это все не значит, что движение СТ в этом году останавливаться не будет. Впереди у строителей реконструкция полотна от 39-й Гвардейской до улицы Землянского. Это полная замена рельсошпальной решетки на участке протяженностью 4 километра. Власти пока думают, когда приступить к работам и как организовать движение общественного транспорта на этот период. Также работы запланированы на пересечении трамвайных путей у остановки «Стадион “Монолит”, в тоннеле возле проходной завода “Красный октябрь”. Все работы идут в рамках инвестиционной программы.