В Волгограде реконструкция путей СТ с 15 апреля пройдет без остановки движения

В Волгограде в понедельник, 15 апреля, стартует очередной этап реконструкции наземной линии СТ. Волгоградцы с ужасом ждут, когда из-за ремонтных работ они останутся без скоростного трамвая и будут вынуждены пересаживаться на автобусы. Пока новый этап работ не предполагает остановку движения. Рабочие выйдут менять рельсы на кольце ВГТЗ, а СТ продолжит ходить в своих привычных границах, сообщает мэрия города.
— Для обеспечения работы скоростного трамвая в привычных для горожан границах в районе улицы Шурухина — в 60 метрах от въезда на кольцо — специалисты смонтировали временные стрелочный перевод и остановочную платформу, — прокомментировали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации Волгограда.
Здесь будут сажать и высаживать пассажиров. К временным платформам не придется пробираться через грязь — туда ведут тротуары с твердым покрытием, пообещали власти.
Но это все не значит, что движение СТ в этом году останавливаться не будет. Впереди у строителей реконструкция полотна от 39-й Гвардейской до улицы Землянского. Это полная замена рельсошпальной решетки на участке протяженностью 4 километра. Власти пока думают, когда приступить к работам и как организовать движение общественного транспорта на этот период. Также работы запланированы на пересечении трамвайных путей у остановки «Стадион “Монолит”, в тоннеле возле проходной завода “Красный октябрь”. Все работы идут в рамках инвестиционной программы.