Омскую область накроет циклон с мощным похолоданием и снегопадом

Так, в соответствии с прогнозом сервиса, действующим на момент публикации, в следующую субботу, 20 апреля 2024 года, дневная температура в Омске поднимется до +20 градусов Цельсия, местами по Омской области ожидается до +22 градусов.
Однако погода в Омской области еще преподнесет неприятный сюрприз в виде резкого похолодания с осадками.
Как передает сервис «Вентускай.ком», 26 апреля 2024 года Омскую область накроет мощный, судя по фото циклон с похолоданием.
Так, на скриншоте сервиса ниже можно наблюдать, что в Омской области прогнозируются осадки в виде дождя, местами прогнозируется снег.
Дневная температура в Омской области 26 апреля 2024 года упадет до +6 градусов Цельсия.
*Прогноз актуален на момент публикации, возможны изменения.