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Омскую область накроет циклон с мощным похолоданием и снегопадом

Как сообщает сервис визуализации погоды «Вентускай.ком»*, на следующей неделе в Омской области ожидается значительное потепление.

Сейчас в Ричмонде: +12° 5 м/с 50% 754 мм рт. ст. +13°

Так, в соответствии с прогнозом сервиса, действующим на момент публикации, в следующую субботу, 20 апреля 2024 года, дневная температура в Омске поднимется до +20 градусов Цельсия, местами по Омской области ожидается до +22 градусов.

Однако погода в Омской области еще преподнесет неприятный сюрприз в виде резкого похолодания с осадками.

Как передает сервис «Вентускай.ком», 26 апреля 2024 года Омскую область накроет мощный, судя по фото циклон с похолоданием.

Так, на скриншоте сервиса ниже можно наблюдать, что в Омской области прогнозируются осадки в виде дождя, местами прогнозируется снег.

Дневная температура в Омской области 26 апреля 2024 года упадет до +6 градусов Цельсия.

*Прогноз актуален на момент публикации, возможны изменения.