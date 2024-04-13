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В Новосибирской области на 9 часов отключат телевидение и радио

В это время в областной столице будут ухудшения сигналов телеканалов «Мир», «Солнце», «Ю-ТВ», «Суббота».

15 апреля с 2 до 11 часов в Новосибирской области прервется теле- и радиовещание. Причиной станут плановые профилактические работы на передающих станциях. Об этом сообщили в РТРС.

В это время в областной столице будут ухудшения сигналов телеканалов «Мир», «Солнце», «Ю-ТВ», «Суббота». Также плохие сигналы ожидаются у ряда популярных радиостанций.

Кроме этого, с 16 по 18 апреля ухудшение теле- и радиосигнала будет наблюдаться в Багане, Карасуке, Куйбышеве и Тогучине. При этом из-за неблагоприятных условий сроки отключения передающего устройства могут быть изменены.