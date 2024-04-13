В Новосибирской области на 9 часов отключат телевидение и радио

Кроме этого, с 16 по 18 апреля ухудшение теле- и радиосигнала будет наблюдаться в Багане, Карасуке, Куйбышеве и Тогучине. При этом из-за неблагоприятных условий сроки отключения передающего устройства могут быть изменены.