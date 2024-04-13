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В Башкирии прогнозируют дожди со снегом и сильное похолодание

В Башкирии 14 апреля ожидаются дожди со снегом и похолодание до нуля градусов.

Сейчас в Ричмонде: +12° 5 м/с 50% 754 мм рт. ст. +13°
Источник: Комсомольская правда

14 апреля в Башкирии ожидаются осадки и похолодание. Об этом рассказали синоптики республики.

Грядущей ночью прогнозируют облачную погоду с прояснениями, а также кратковременные дожди, в северных районах — со снегом. Будет северо-западный ветер до пяти-десяти метров в секунду. Температура воздуха составит 0,+5°.

Днем будет малооблачно, преимущественно без осадков. Ожидается северо-западный ветер до 9−14м/с. Воздух прогреется +5,+10°.

На некоторых участках автомобильных дорог, как сообщает МЧС Башкирии, ночью и утром образуется туман, из-за которого видимость ухудшится до 500−1000 метров.