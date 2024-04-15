Любые пятна как рукой снимет: как простая соль сделает процесс стирки еще эффективнее

Многие из нас знают о пользе соли в приготовлении пищи, но далеко не все осознают, насколько это универсальное средство может быть полезным в быту. Оказывается, добавление обычной поваренной соли к порошку при стирке может творить чудеса.
После этого лайфхака вы будете стирать только таким способом. Почему это работает?
Борьба с пятнами.
Соль эффективно помогает в борьбе с пятнами, особенно с потом и кровью. Перед стиркой просто посыпьте загрязненное место солью, слегка потрите и оставьте на некоторое время. Затем просто постирайте вещь в машинке.
Освежение цвета.
Добавьте полстакана соли в стиральную машину вместе с порошком, и вы заметите, что цвета ваших вещей становятся более яркими и насыщенными. Черное белье будет выглядеть чернее, а белое — сверкающим.
Мягкость ткани.
Соль может действовать как кондиционер, делая ткань более мягкой на ощупь.
Предотвращение выцветания.
Для новой цветной одежды добавьте в первую стирку соль, это поможет «зафиксировать» цвет и предотвратить его быстрое выцветание.
Как правильно добавлять соль при стирке?
Заполните стиральную машину водой и добавьте обычное количество стирального порошка; Добавьте полстакана поваренной соли; Добавьте одну столовую ложку лимонной кислоты; Загрузите белье и включите машину.
Простой и экономичный метод, который поможет сохранить вашу одежду яркой и чистой гораздо дольше.