Более 400 школьных психологов работают с детьми в пунктах эвакуации

«Недавно я съездила в эвакуационный пункт в Актобе, встретилась с детьми и их семьями. Вчера посетила эвакуационный пункт в Бейнеу, где сейчас находятся эвакуированные дети из Атырауской области. У родителей и детей хорошее настроение, конечно, они переживают за будущее, но не падают духом, благодарят всех казахстанцев за помощь».