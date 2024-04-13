Костанайская область подводит итоги паводкового бедствия

В двух городах и 4 районах области объявлен режим чрезвычайной ситуации. Во всех этих регионах созданы и работают комиссии по возмещению ущерба пострадавшим. Решения по выплате будут приниматься комиссиями после оценки и технического обследования недвижимого, движимого имущества и скота. Об этом в ходе брифинга на площадке СЦК сообщил заместитель акима Костанайской области Ерлан Спанов.